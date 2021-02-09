قال الدكتور حاتم بدوي، سكرتير عام الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن المنظومة بأمان إلى حد كبير، منوهًا إلى خطورة ظاهرة صرف الدواء من غير المتخصصين.

وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، على أهمية التفرقة بين الدخيل على المنظومة من شخص غير صيدلي أو غير متخصص يؤجر المكان، وبين مساعد الصيدلي، مناشدًا المواطنين: «لو اللي قدامك مش صيدلي متاخدش الدواء».

وأضاف أن الشعبة العامة تؤكد أنه لا بديل عن وجود صيدلي لصرف الدواء للمواطنين، موضحًا أن القانون رقم «127» لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة يجرم صرف الدواء من غير المتخصصين.

ونوه سكرتير عام الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية إلى أن القانون يحتاج إلى تعديل فوري؛ لتغليظ العقوبة على عدم وجود صيدلي بالصيدلية، قائلًا إن بعض النماذج لا يتم ضبطها إلا بتعديل القانون.

وأشار إلى صعوبة إمكانية تحديد صاحب رأس المال بالصيدلية، مضيفًا أن دور التفتيش ينتهي بمجرد التأكد من انضباط ورق الصيدلية، وعدم وجود مخالفات عليها، وتواجد صيدلي بالمكان.

وناشد بدوي، مجلس النواب التدخل فورًا للتعامل مع مشكلة التطبيقات الإلكترونية وبيع الأدوية على الإنترنت، منوهًا إلى أنها مشكلة تدمر حياة المصريين.