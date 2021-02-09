مدير جامعة الشارقة: مسبار الأمل يضع العالم العربي برمته على خارطة الفضاء باعتزاز

قال الدكتور حميد النعيمي، مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن مسبار الأمل يعد إنجازًا إماراتيًا وعربيًا ودوليًا، مشيرًا إلى وضعه العالم العربي برمته على خارطة الفضاء بفخر واعتزاز.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن المسبار سيظل متحركًا على مدار شهرين في مداره حول كوكب المريخ حتى يصل إلى النقطة التي يبدأ منها إرسال المعلومات.



وأشار إلى تهيئة المسبار لنفسه ليبدأ بالرصد من خلال أجهزة الرصد الذي يحملها ليقوم بمهمته في تصوير طبقة الأوزون وغيرها، إضافة إلى تجميع بيانات من الغلاف الجوي السفلي والعلوي على مدار الأيام الفصول المتعاقبة على كوكب المريخ.



وأوضح أن مسبار الأمل خلال السنة المريخية والتي تقدر بنحو عامين أرضيين، سيرصد ويرسل بيانات علمية إلى الأرض التي تستقبلها المحطة الفضائية بدولة الإمارات وكذلك المحطات الدولية الآخرى لتحليلها.



وذكر أن قدرة مسبار الأمل طبقًا للخطة الأولية تصل إلى سنة مريخية وقد تزيد، مضيفًا أنه المسبيار سيساهم في استكشاف الكثير من المعلومات حول كوكب المريخ.



وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، عن نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ، وذلك ضمن مشروعها لاستكشاف الكوكب الأحمر.



ووصل «مسبار الأمل» إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلومتر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناجاشيما قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.



