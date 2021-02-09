علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على سؤال المواطنين حول مصدر الأموال التي تنفق منها الدولة على المشروعات المختلفة، مازحًا: «قبل كده كان المواطن بيسألنا بتودوا الفلوس فين، دلوقتي بيقول بتجيبوها منين»، وفقًا لتعبيره.



وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تتخذ مجموعة من الخطوات التي تؤدي إلى تكثيف النمو، موضحًا أنها تنجز المشاريع خلال أربع سنوات بدلًا من عشرة الآن.



وأوضح أن طول مدة إنجاز المشروع يؤدي إلى زيادة تكلفة المواد المستخدمة للضعف؛ نتيجة لعدة أسباب أهمها مستوى التضخم، منوهًا إلى أن مستوى التضخم في مصر يتراوح من 5% إلى 6%.



وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تعمل على إعادة تخصيص الأولويات وتوزيع الأموال، قائلًا إن زيادة عملية الإنفاق على المشروعات يؤدي إلى زيادة تشغيل مصانع وتوفير فرص العمل.



وذكر أن عمل المصنع يحقق أرباحًا، وهو ما ينتج عنه ضرائب على الأرباح وتحقيق قيمة مضافة من المنتج، مضيفًا أن الأمر ينعكس على إيرادات الدولة التي تزداد نتيجة سرعة الحركة.