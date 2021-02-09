 وزير المالية: المواطن كان بيسألنا بتودوا الفلوس فين.. دلوقتي بيقول بتجيبوها منين - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

وزير المالية: المواطن كان بيسألنا بتودوا الفلوس فين.. دلوقتي بيقول بتجيبوها منين

محمد معيط، وزير المالية - ارشيفية
محمد معيط، وزير المالية - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 10:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 10:07 م
علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على سؤال المواطنين حول مصدر الأموال التي تنفق منها الدولة على المشروعات المختلفة، مازحًا: «قبل كده كان المواطن بيسألنا بتودوا الفلوس فين، دلوقتي بيقول بتجيبوها منين»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تتخذ مجموعة من الخطوات التي تؤدي إلى تكثيف النمو، موضحًا أنها تنجز المشاريع خلال أربع سنوات بدلًا من عشرة الآن.

وأوضح أن طول مدة إنجاز المشروع يؤدي إلى زيادة تكلفة المواد المستخدمة للضعف؛ نتيجة لعدة أسباب أهمها مستوى التضخم، منوهًا إلى أن مستوى التضخم في مصر يتراوح من 5% إلى 6%.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تعمل على إعادة تخصيص الأولويات وتوزيع الأموال، قائلًا إن زيادة عملية الإنفاق على المشروعات يؤدي إلى زيادة تشغيل مصانع وتوفير فرص العمل.

وذكر أن عمل المصنع يحقق أرباحًا، وهو ما ينتج عنه ضرائب على الأرباح وتحقيق قيمة مضافة من المنتج، مضيفًا أن الأمر ينعكس على إيرادات الدولة التي تزداد نتيجة سرعة الحركة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك