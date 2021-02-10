السعودية تؤكد أهمية مشاركتها في المفاوضات الدولية حول برنامج إيران النووى

رحب مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ـ عبر الاتصال المرئي ـ بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها داعيا إلى" أهمية أن تكون الدول الأكثر تأثراً بالتهديدات الإيرانية طرفاً أصيلاً في أي مفاوضات حول برنامجها النووي" في إشارة إلى ضرورة مشاركة السعودية في المفاوضات.



وأوضح وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة "أن المجلس تناول عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية"، مؤكدًا" حرص المملكة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وخدمة المجهود الدولي لحفظ السلم والأمن في المنطقة والعالم" و"مجددًا الترحيب بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث".



وجدد مجلس الوزراء ، مطالبة المملكة العربية السعودية" للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين" اضافة الى "تجاوزاته (النظام الإيراني )المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة".



وأكد مجلس الوزراء السعودي " على أهمية أن تكون الدول الأكثر تأثراً بالتهديدات الإيرانية طرفاً أصيلاً في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة". مشددًا المجلس" على رفض المملكة لما تمثله ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تهديد لأمن واستقرار اليمن وما تقوم به من أعمال عدائية من خلال هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة".



ومن جهة ثانية أعلن وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "أن المجلس أعرب عن تطلع المملكة إلى أن يحقق تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا والمحافظة على وحدتها وسيادتها بما يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة كافة" مشيرا الى ان" ذلك سيؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر".



وفي بدء الجلسة ثمّن مجلس الوزراء عاليًا ما أعلنه ولي العهد بشأن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بما يعكس مسيرة المملكة - وفق عمل مؤسسي وخطوات جادة - نحو تطوير البيئة التشريعية من أجل تحقيق العدالة الناجزة وضمان الوصول إلى الحقوق وصيانتها واستقرارها وحماية النزاهة وحقوق الإنسان وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في ظل رؤية المملكة ( 2030).



وأكد المجلس "حرص القيادة السعودية على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالحهم من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ العدالة، وتعكس مستوى التقدم والإصلاح التشريعي وتواكب التطورات الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة وتعزّز تنافسيتها عالمياً".



وتطرق مجلس الوزراء –طبقا للبيان -إلى جهود المملكة منذ تأسيسها في خدمة الحرمين الشريفين والتيسير على الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم وعباداتهم وما أولته في سبيل ذلك من فائق الرعاية والعناية والاهتمام والحرص على توفير كل ما مِن شأنه أمنهم وسلامتهم وراحتهم وحمايتهم من الأوبئة والأمراض".