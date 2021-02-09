تقرير: موفد ماكرون في بيروت نهاية الأسبوع

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الموفَد الفرنسي باتريك دوريل سيصل إلى بيروت نهاية الأسبوع.

وأضافت الصحيفة: "ثمة من يعول على هذه الزيارة باعتبار أن نتائجها ستكون حتما إيجابية. حتى الآن كل المعلومات تتقاطع حول أن الفرنسيين لا يحمِلون حلولا جدية، فالعثرات الخارجية لا تقّل عن تعقيدات الداخل".

ونقلت عن مصادر أن الاتصالات التي أجراها الفرنسيون في الأيام الماضية مع القوى السياسية، تحديداً المعنية بملف تأليف الحكومة، لم تشهد تقديم الفرنسيين لأي فكرة، ولم يظهر في كلامهم أن في جعبتهم ما يستطيعون من خلاله الضغط على اللبنانيين لتقديم التنازلات.

ولا تزال جهود تشكيل حكومة في لبنان متعثرة، رغم تكليف سعد الحريري في 22 أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في وقت سابق من ذلك الشهر.