قالت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن بيان وزيرة التخطيط شمل عدة محاور أهمها معدلات النمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.

وأضافت «عمار»، خلال مداخلة لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الاثنين، أن وزيرة التخطيط أشارت في بيانها إلى دور الوزارة في التخطيط للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرنامج تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وذكرت أن لجنة التضامن داخل البرلمان ناقشت مشكلة الزيادة السكانية مع وزيرة التخطيط، حيث أن هناك فرقًا بين معدل النمو الاقتصادي، والزيادة السكانية، لافتة إلى أن الدولة في حاجة مستمرة لمشروعات التنمية لسد الفجوة بين المعدلين.

وشهدت جلسة البرلمان، أمس الاثنين، بيان للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب انعقاد عدد من الاجتماعات للجان داخل المجلس، لمناقشة العديد من الملفات والموضوعات.

