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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، شوارع مركز ومدينة الحامول.

رافقه في جولته عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وجمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد؛ حفاظا على صحة المواطنين.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، بغلق وتشميع 7 محال تجارية بشوارع مدينة الحامول؛ لتعديها على حرم الطريق العام.

وأكد على الاهتمام بالنظافة ورفع الإشغالات، قائلا: "الشارع حق للمواطنين، وصاحب المحل هو من بيده قرار غلق محله؛ لتعديه على الطرق".