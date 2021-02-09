 الرئيس المكسيكي يؤكد عدم تعديل مشروع قانون الكهرباء المثير للجدل - بوابة الشروق
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الرئيس المكسيكي يؤكد عدم تعديل مشروع قانون الكهرباء المثير للجدل

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
مكسيكو سيتي - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:50 م

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، إنه لن يدخل أي تعديلات على مشروع قانون الكهرباء المثير للجدل الذي وصفه معارضوه بأنه تحرك نحو احتكار الدولة لقطاع الطاقة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيمنح مشروع القانون، الذي قال رجال الأعمال إنه غير دستوري وينتهك اتفاق المكسيك التجاري مع الولايات المتحدة وكندا، الشركات الحكومية أولوية على الشركات الخاصة لتوفير الكهرباء في البلاد.

وتعد هذه الخطوة الأكثر جرأة التي اتخذها لوبيز أوبرادور في سعيه لإحياء شركة الكهرباء الحكومية "سي اف اي" وشركة النفط الحكومية "بتروليوس ميكسيكانوس".

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