إصابة 13 من عمال اليومية في حادث تصادم بالصالحية الجديدة بالشرقية

أصيب 13 شحصًا من عمال اليومية، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام كوبري الكسارة، بطريق الصالحية الجديدة – فاقوس، بالشرقية.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، بوصول 13 من عمال اليومية بالمزارع، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية أمام كوبري الكسارة بطريق الصالحية الجديدة – فاقوس، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.