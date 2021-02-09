تحقيق الصحة العالمية بشأن كورونا يكشف حقيقة صنعه بمختبر

قالت مجموعة خبراء بقيادة منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، في نهاية تحقيق استمر شهرًا في الصين، إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان فيروس كورونا المستجد قد نشأ في الخفافيش في الصين، أم في بلد آخر.

وقال خبير أمراض الحيوان بمنظمة الصحة العالمية، بيتر بن امبارك، في مؤتمر صحفي بمدينة ووهان الصينية، التي ظهر بها مرض "كوفيد-19"، الناجم عن فيروس كورونا لأول مرة في ديسمبر 2019، إن الفرضية الأكثر ترجيحًا التي ظهرت هي أن الفيروس جاء من نوع حيواني، وانتقل إلى وسيط ثان ثم انتقل إلى البشر.

وقضى علماء من الصين و10 دول أخرى وأجهزة تابعة للأمم المتحدة الأسابيع الماضية في زيارات للأسواق والمرافق الصحية والمختبرات في ووهان وحولها للعثور على مصدر الوباء.

وأوضح امبارك أنه من المستبعد للغاية أن تفسر فرضية حادثة المختبر وصول الفيروس إلى السكان"، مشيرا إلى أن أيًا من المختبرات في المنطقة لم تكن تتعامل مع مثل هذا الفيروس.

ويرتبط فيروس كورونا المستجد، المعروف علميا باسم "سارس كوف-2"، ارتباطًا وثيقًا بالفيروسات الموجودة في الخفافيش وآكل النمل الحرشفي.

وقال ليانج وانيان، رئيس فريق التحقيق الصيني، "رغم ذلك، فإن الفيروسات التي تم تحديدها حتى الآن من كلا النوعين تشبه فيروس سارس كوف- 2 بدرجة كافية" لتحديد الكائنات المجنحة كمصدر والثدييات الحرشفية كمضيف وسيط.

وشدد خبير منظمة الصحة العالمية امبارك على أن المزيد من التحقيقات يجب أن تركز على دول أخرى في آسيا وخارجها، وليس على الصين فقط.

وأشار إلى أن الفيروس ربما انتقل إلى ووهان عن طريق المسافرين أو من خلال منتجات الحيوانات البرية المجمدة من مناطق صينية أو دول أخرى.

وسلط ليانج الضوء على بعض الدراسات التي تشير إلى أن الفيروس كان موجودًا بالفعل في الخارج في أواخر عام 2019، بما يتماشى مع النظريات التي روجتها بكين بشأن أن الفيروس نشأ خارج الصين.

ولم يؤكد أعضاء فريق التحقيق الأجنبي هذه النظريات، لكنهم قالوا إن هناك حاجة لمزيد من البيانات من الحالات المبكرة المكتشفة خارج الصين لرسم خريطة للمسار الذي سلكه الفيروس.

وبرغم ذلك، من المعروف أن بعض الأنواع، بما في ذلك الأرانب، معرضة للإصابة بالفيروس، وهناك شكوك في أن حيوانات من فصيلة الغرير أو فئران الخيزران التي كانت معروضة في سوق هوانان يمكن أن تصاب بالفيروس أيضا، وفقا لكوبمانس.