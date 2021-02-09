فرنسا تشدد على أهمية وقف التصعيد الجاري حاليا في اليمن

أدانت فرنسا بأشد العبارات محاولات شنّ غارات جوية استهدفت المملكة العربية السعودية يومَي 7 و8 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن انتشار الطائرات المسيّرة عن بعد واستعمالها يقوض الاستقرار في المنطقة.



وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الثلاثاء، عن حرصها الشديد على أمن المملكة العربية السعودية، وأيضًا عن قلقها العارم إزاء الهجمات التي تُنفّذ حاليًا في محافظة مأرب في اليمن، مشددة على أهمية وقف التصعيد الجاري حاليًا في اليمن وضد المملكة العربية السعودية على الفور.



ودعت فرنسا الحوثيين إلى إنهاء الهجمات في اليمن ووقف جميع الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وإلى المضي على نحو بنّاء في عملية سياسية تُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن.



وأكدت فرنسا مجددًا حشد جهودها من أجل وقف الأعمال العدائية في اليمن واستئناف المحادثات في سبيل التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل يُشرك جميع مكوّنات البلد وبرعاية الأمم المتحدة.