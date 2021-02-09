وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الثانية من مشروع قانون المرور حول الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات.

وتنص المادة الثانية بالقانون: إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذك - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

ملاكي (بالسعة اللترية): (60) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك.

وتشمل الرسوم: (20) جنيها عن الدراجات النارية، (200) جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) جنيه عن الأتوبيس العام، (200) جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.

وتضمنت أيضا: (300) جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7 ، (400) جنيه عن السيارات المقطورة، (50) جنيها عن سيارات الحكومة (50) جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) جنيها عن سيارات المحافظة (500) جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

كما تشمل الرسوم: (50) جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) جنيها عن الجرار الزراعي، (50) جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) جنيه عن السيارات الملحقة.