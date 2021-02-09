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اقتنص فريق الهلال وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) بفضل فوزه الكاسح على مضيفه العين 5 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة السادسة عشر.

وتقمص النجم الفرنسي بافتيمبي جوميز دور البطولة بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) من بينها ثلاثة أهداف من ثلاث ضربات جزاء.

وافتتح جوميز التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة ثم أضاف الهدفين الثاني والثالث من ضربتي جزاء أيضا في الدقيقتين 45 و56 ثم أحرز رابع أهدافه في الدقيقة 78.

واختتم سالم الدوسري أهداف الهلال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الشباب الذي تراجع للمركز الثالث ومتأخرا بنقطتين عن الأهلي المتصدر.

أما العين فتوقف رصيده عند 13 نقطة ليبقى في المركز الأخير.