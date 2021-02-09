السياحة: نسبة إنجاز المنشآت الهندسية للمتحف المصري الكبير بلغت 98%

قال الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة، لافتًا إلى أن نسبة إنجاز المنشآت الهندسية بلغت 98%.



وأضاف عباس، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه من المقرر وضع الآثار داخل نوافذ عرض قاعات الملك توت عنخ آمون، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن بعض الأماكن تم الانتهاء منها بشكل كامل.



وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة زمنية محددة للانتهاء من المراحل المختلفة داخل المتحف المصري الكبير، قائلًا إن الطروف العالمية الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا أدت إلى انخفاض مستوى الأعمال.



وأعلن مساعد وزير الآثار الانتهاء من الأعمال الإنشاءات والعرض المتحفي للقاعات المختلفة، بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بملف السياحة والآثار.



ولفت إلى أن كمية الافتتاحات للمتاحف إقليمية ككفر الشيخ وشرم الشيخ والمركبات الملكية، والاستعدادات لافتتاح متحف الحضارة، دليل على الاهتمام البالغ بالملف الأثري والسياحي.