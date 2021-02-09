 النمسا ترحب بعودة أمريكا لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - بوابة الشروق
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النمسا ترحب بعودة أمريكا لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 9:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 9:23 م

رحبت النمسا اليوم بقرار الولايات المتحدة إعادة التعامل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن هذه خطوة مهمة في مسعى الولايات المتحدة والنمسا المشترك لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية وضمان المساءلة القانونية".

من جانب آخر، أعرب وزير الخارجية النمساوي عن سعادته لاستقبال مريض جديد من جمهورية الجبل الأسود "مونتنيجرو" للعلاج من فيروس "كورونا" في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات النمساوية.

وأوضح الوزير في تصريحاته أنه يمكن لأصدقائنا في دول غرب البلقان الاعتماد علينا في ظل أزمة كورونا لا سيما في الأوقات الصعبة متمنيا للمريض الشفاء العاجل والكامل.

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