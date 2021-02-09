فاروق الباز: الغرب ينظر لتجربة إطلاق مسبار الأمل باحترام بالغ

أعرب الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، عن سعادته بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة مسبار الأمل، قائلًا: «نعتبرها أول خطوة لباقي العالم العاربي أن يدخل المسبار ويصبح له ريادة في مجال الفضاء».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الغرب ينظر لتجربة إطلاق مسبار الأمل الإماراتي بشغف كبير وباحترام بالغ، موضحًا أن التحربة رفعت من فطر الأجانب عن العرب.

وأضاف أنه اقترح إطلاق قمر صناعي لدراسة الصحراء عام 1987 بالاشتراك مع الدول العربية، نظرًا لوفرة الصحراء بها، إلا أن الفكرة لم تتلقى الدعم الكافي، موضحًا أنه من الممكن أن يتجدد الاقتراح خاصة بعد إعلان بن راشد عن إقامة مجموعة عربية لدراسة مشروعات الفضاء.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، عن نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ، وذلك ضمن مشروعها لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ووصل «مسبار الأمل» إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلومتر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناجاشيما قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.