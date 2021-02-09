السويد تسعى للحد من الازدحام على متن قطارات وحافلات الرحلات الطويلة

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، خطط لخفض عدد الركاب على متن خطوط قطارات وحافلات الرحلات الطويلة، في إطار إجراءات التصدي لجائحة كورونا.



وذكرت الحكومة أنه لن يسمح لشركات السفر ببيع أكثر من نصف تذاكر المقاعد المتاحة خلال الرحلات التي تزيد مسافاتها على 150 كيلومترا، على أن تعفى التذاكر المباعة بالفعل من القواعد الجديدة.



وقالت وزيرة الصحة لينا هالينجرين إنه بالرغم من استمرار حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19، إلا أن السلالة الجديدة من الفيروس تنتشر، مشيرة إلى أن "معدلات انتشار العدوى مازالت مرتفعة للغاية مع وجود خطر حقيقي من حدوث موجة ثالثة".



وأوضح وزير البنية التحتية توماس إينروث أن الاجراءات الجديدة سوف تسري من 14 فبراير حتى 31 مايو المقبل، وسوف تقلل من حركة السفر والتكدس خلال موسم ممارسة الرياضات الشتوية وعطلة عيد الفصح.



وأضاف: "سافروا فقط إذا ما اقتضت الضرورة، واعملوا من المنزل إذا كان ذلك ممكنا".



وصدر إعلان الحكومة بعد أن أفادت وكالة الصحة العامة في السويد تسجيل قرابة 596 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس و12 ألف و188 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالمرض منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد التي يبلغ تعدادها 3ر10 مليون نسمة.