شركة القناة للسكر: مليار دولار حجم الاستثمار في مشروع مصنع البنجر بغرب المنيا

قال إسلام سامي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، إن حجم الاستثمارات في مشروع مصنع القناة للسكر يبلغ مليار دولار، مشيرًا إلى تنفيذ المشروع على أربع سنوات.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أنه يتم إنشاء مصنع بنجر السكر في غرب المنيا بتكنولوجيا متقدمة، توفر الطاقة وتقلل تكلفة الاستثمار لوحدة الإنتاج.

ولفت إلى أن حجم العمالة في المصنع والزراعة يصل إلى 2000 مزارع، ونحو 45 ألفًا في الزراعة التعاقدية مع المزارعين.

وعن التمويل، أوضح أن مثل هذه المشروعات الكبيرة تتطلب مساهمات وقروض، معقبًا: «30% من المساهمين وتم سدادهم بالكامل، و70% من خلال قروض تُدبر داخليًا وخارجيًا».