 شركة القناة للسكر: مليار دولار حجم الاستثمار في مشروع مصنع البنجر بغرب المنيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 فبراير 2021 3:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

شركة القناة للسكر: مليار دولار حجم الاستثمار في مشروع مصنع البنجر بغرب المنيا

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 2:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 2:26 ص

قال إسلام سامي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، إن حجم الاستثمارات في مشروع مصنع القناة للسكر يبلغ مليار دولار، مشيرًا إلى تنفيذ المشروع على أربع سنوات.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أنه يتم إنشاء مصنع بنجر السكر في غرب المنيا بتكنولوجيا متقدمة، توفر الطاقة وتقلل تكلفة الاستثمار لوحدة الإنتاج.

ولفت إلى أن حجم العمالة في المصنع والزراعة يصل إلى 2000 مزارع، ونحو 45 ألفًا في الزراعة التعاقدية مع المزارعين.

وعن التمويل، أوضح أن مثل هذه المشروعات الكبيرة تتطلب مساهمات وقروض، معقبًا: «30% من المساهمين وتم سدادهم بالكامل، و70% من خلال قروض تُدبر داخليًا وخارجيًا».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك