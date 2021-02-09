المعارض التركي إمام أوغلو يتهم هيئة ديانت بتسييس المساجد

اتهم رئيس بلدية اسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، هيئة الشؤون الدينية في تركيا "ديانت" باستخدام المساجد لغايات سياسية، وذلك بعد أن خاطبت شباب البلاد في خطب الجمعة في جميع أنحاء البلاد وسط احتجاج طلابي مستمر على رئيس جامعة البوسفور الذي عيّنه أردوغان في يناير الماضي.



ونقلت صحيفة "بيرجون" عن أكرم إمام أوغلو قوله إن رئاسة الشؤون الدينية "تواصل إدارة السياسة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع"، ولفت إلى أنّها حاولت أن تقدّم هذه الجمعة "دروسًا في الأخلاق" للطلاب في وقت "تُبذل فيه الجهود لفهم إحباط طلاب البوسفور".



وقال إمام أوغلو إنه يتمنى أن تسأل رئاسة الشؤون الدينية بدلاً من ذلك "لماذا اثنان من كل ثلاثة خريجين جامعيين في البلاد عاطلان عن العمل"، أو "لماذا يرغب 75% من الشباب في مغادرة البلاد إذا أتيحت لهم الفرصة؟"، وفقا للصحيفة التركية.



وقال رئيس بلدية حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، إن على المديرية أن تطلب من الله "أن يمنح شبابنا حكومة لا تقسمهم أو تستخدم مصطلحات مثل إرهابي لوصفهم".



وشبه أردوغان الأربعاء المتظاهرين الطلاب بـ"الإرهابيين" وهاجم بشدة الأحزاب السياسية المعارضة معتبرا أنها هي التي تشعل تلك التظاهرات.