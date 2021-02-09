 مقتل وإصابة 6 أشخاص في هجمات متفرقة بعاصمة أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 6 أشخاص في هجمات متفرقة بعاصمة أفغانستان

كابول - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 9:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 9:34 ص

لقى ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرون، فى حادثين منفصلين صباح اليوم الثلاثاء فى العاصمة كابول.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن شخصين على الأقل أصيبا في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية بالعاصمة.

واستهدف الانفجار سيارة لاند كروزر سوداء تابعة للحكومة الأفغانية.

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن شخصا أصيب ولم تكشف تفاصيل أخرى عن هوية الأفراد داخل السيارة.

وأفادت وسائل إعلام بأن حادثة أخرى وقعت بمنطقة الشرطة الخامسة في كابول، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة تويوتا كورولا.

وتواترت الأنباء عن استهداف مسلحين لموظفين في إدارة التنمية الريفية بميدان وردك، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن هجمات اليوم.


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