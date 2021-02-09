مصرع طفل صدمته سيارة ملاكي بإحدى قرى الدقهلية

لقي طفل عمره 7 سنوات مصرعه، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي قادها طفل آخر عمره، 8 سنوات، وذلك أثناء لهوه أمام منزله بقرية "العيادية " مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وتلقي اللواء رأفت عبد الباعث ، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين العام لمركز شرطة شربين، بوصول الطفل "أحمد الشربيني محمود محمود معوض "عمر 7 سنوات"، ومقيم قرية العيادية - دائرة مركز شربين جثة هامدة، ادعاء حادث طريق.

وانتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال والده "الشربيني محمود معوض " 47 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه حال لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به السيارة رقم (د ص ر ٦٥٣٨ ملاکي) قيادة الطفل محمد ربيع السيد محمد "8 سنوات، ومقيم طرف أسرته بذات القرية مما أدى إلى حدوث إصابة نجله التي أودت بحياته، وأن والد الطفل "ربيع السيد محمد " 46 سنة ، صاحب مخبز ومقيم بذات القرية أهمل وترك نجله يقود السيارة مما تسبب في وفاة نجله.

وأمكن ضبط السيارة و الطفل قائدها ومالكها، وبمواجهته أيد ذات المضمون، مضيفًا أن نجله استولى على مفاتيح تشغيل السيارة دون عمله.

تحرر عن ذلك محضر جنح مركز شرطة شربين، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.