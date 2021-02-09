وزير الاقتصاد الألماني يعتزم إلغاء ضريبة دعم التحول للكهرباء النظيفة

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، إلغاء ضريبة دعم التحول إلى الكهرباء النظيفة (المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة) بشكل كامل على المدى المتوسط.

يذكر أن هذه الضريبة التي تبلغ إيراداتها مليارات اليورو يدفعها مستهلكو الكهرباء.

وذكرت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء أنه يجري العمل على إعداد مقترح لتمويل هذه الضريبة مستقبلا.

وأوضحت الوزارة أن من المنتظر تمويل كل مرافق إنتاج الكهرباء التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة والمزمع تشغيلها في عام 2022، من موازنة الحكومة، وقالت الوزارة إن مثل هذا " التغيير في النظام" ضروري من أجل استقرار أسعار الكهرباء بشكل دائم وإحراز تقدم في تشبيك القطاعات مع بعضها البعض.

كان التماير لفت مرارا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في بلاده مقارنة بأسعارها أوروبيا وحذر من التأثيرات السلبية لهذا الارتفاع على المنافسة بالنسبة للاقتصاد الألماني.

وينص قانون مصادر الطاقة المتجددة على أن تكاليف تمويل هذه الضريبة تبلغ نحو 30 مليار يورو سنويا.

وتعتبر هذه الضريبة جزءا أساسيا من حساب فاتورة الكهرباء، وكانت الحكومة الألمانية قدمت مليارات من ميزانيتها لاستقرار سعر الضريبة في عامي 2021 و2022 ولمنع ارتفاع سعرها بشكل حاد.

وكانت أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا قد اتفقت على تحديد مسار واسع النطاق للتوسع في الطاقات المتجدددة في الربع الأول من 2021 وذلك تماشيا مع الأهداف المناخية الجديدة للاتحاد الأوروبي.