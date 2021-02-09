منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يضع مقترحات بعقوبات تستهدف روسيا

قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إنه سيضع مقترحات لفرض عقوبات جديدة تستهدف روسيا، ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة النظر فيها في الأسابيع المقبلة.



وقال بوريل للبرلمان الأوروبي عقب زيارة قام بها إلى موسكو الأسبوع الماضي "سيكون على الدول الأعضاء أن تقرر الخطوات التالية ، لكن نعم ، يمكن أن يشمل ذلك عقوبات".



وأضاف منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى "سأقدم مقترحات ملموسة"، مشيرا إلى أن الأمر سيناقش في اجتماع لوزراء الخارجية في 22 فبراير وفي قمة الاتحاد الأوروبي في مارس.



وكانت مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين طالبوا في رسالة لهم باستقالة منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد رحلة "مهينة" إلى موسكو تسببت في "إلحاق ضرر بالغ بسمعة الاتحاد الأوروبي".



وجاء في الرسالة التي قام أكثر من 80 نائبا في الاتحاد الأوروبي بتوجيهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إنه خلال الزيارة التي قام بها منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، "فشل السيد بوريل مرارا في الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي".