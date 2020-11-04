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تقرير: مقتل ضابط سوداني في هجوم إثيوبي على فرقة استطلاع بالحدود

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 1:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 1:57 م

أفاد موقع "سودان تريبيون" اليوم الثلاثاء بأن قوات إثيوبية هاجمت فرقة استطلاع للجيش السوداني بمنطقة جبل حلاوة في الشريط الحدودي بين البلدين ما أسفر عن مقتل ضابط.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن قوات استطلاع تابعة للفرقة 17 بولاية سنار تعرضت أمس الاثنين لهجوم بمنطقة جبل حلاوة في الشريط الحدودي الواقع بين ولايتي سنار والقضارف، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول كان يقود فرقة الاستطلاع.

ويسود التوتر على حدود البلدين منذ أن أعاد الجيش السوداني انتشار قواته في مناطق الفشقة على الحدود الشرقية ليستعيد نحو 90% من أراضي زراعية شاسعة كان يستغلها مزارعون إثيوبيون تحت حماية ميليشيات مسلحة.

وبحسب المصادر فإن حشودا عسكرية لقوات إثيوبية مسلحة بأسلحة ثقيلة في طريقها إلى الحدود الشرقية مع ولاية القضارف شرقي السودان قادمة من إقليم الأمهرا شمل غربي إثيوبيا.

وتتهم الخارجية الإثيوبية القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل إثيوبيا واحتلال أراضيها الزراعية.


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