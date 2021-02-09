خبير إيطالي لـ«الشروق»: إخراج المرتزقة أحد التحديات أمام الحكومة الليبية الجديدة

قال المحلل السياسي الإيطالي البارز والمستشار الاستراتيجي، دانييلي روفينيتي، إن هناك تحديات عديدة أمام الحكومة الليبية الجديدة، ومنها على وجه الخصوص إخراج المرتزقة من البلاد ودمج ميليشيات طرابلس في القوات النظامية.

وتساءل روفينيتي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، قائلاً: "هناك مشكلة دولية: كيف سيتمكن رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد دبيبة من تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة، وهو خروج القوى الخارجية من البلاد؟".

وأكد روفينيتي أن التحديات التي يواجهها المجلس الرئاسي الليبي الجديد صعبة للغاية، مضيفاً: "لكننا نأمل جميعًا أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة نحو المصالحة والاستقرار لصالح الشعب الليبي".

كان منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة اختار حكومة ليبية مؤقتة عن طريق التصويت أصبح فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وبشأن الانتخابات الليبية المقبلة في شهر ديسمبر، قال روفينيتي إنه من الصعب ومن المبكر توقع شيء حول هذا الأمر، حيث لم تتشكل حتى الآن كل الأحزاب والحركات السياسية التي ستشارك في الانتخابات.

وأشار الخبير الإيطالي البارز إلى أن ليبيا لن تكون أولوية قصوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن قد تدخل بين الملفات التي ينبغي متابعتها لأن "الوجود الروسي في ليبيا يقلق الأمريكيين".