أفغانستان تشكر الهند على تزويدها بـ500 ألف جرعة من لقاح كورونا

أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غاني، اليوم الثلاثاء، عن شكره لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تزويد الهند لأفغانستان بـ500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في هذا الوقت الحرج.

وأكد غاني، خلال محادثات رفيعة المستوى أجراها مع رئيس الوزراء الهندي، عبر خاصية الفيديو كونفرس، أن الهند تعد شريكا حقيقيا في تنمية أفغانستان.

من جانبه، أعرب مودي، حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، عن قلق بلاده إزاء تصاعد العنف في أفغانستان وعمليات القتل التي تستهدف الأبرياء والصحفيين كما دعا إلى وقف فوري لها.

وقال مودي إن الهند وأفغانستان تأملان في رؤية المنطقة خالية من الإرهاب، كما أضاف أن الهند تدعم عملية السلام بمشاركة وقيادة الأفغان.

بدورهما، وقع وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار، ونظيره الهندي سوبرراهمانيام جيشانكار اتفاقية مشروع سد "شحتوت" المتوقع أن يوفر المياه النظيفة لنحو مليوني شخص في كابول، وسيكون هو السد الثاني الذي ستبنيه الهند في أفغانستان.

وقال مسئولون أفغان إن التكلفة التقديرية للسد ستبلغ نحو 236 مليون دولار وسيستغرق استكماله نحو ثلاث سنوات، كما سيسمح السد لشبكات الري بتغطية 4000 هكتار من الأراضي في منطقتي "شارسياب" و"خيرأباد".