الأورمان تسلم 26 منزلا للأسر الأولى بالرعاية في قريتي الكرنك أوبوسمبل بالإسكندرية

أكد مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أن الجمعية سلمت 26 منزلا إلى الأسر الأولى بالرعاية بعد إعادة إعمارها وتأهيلها ضمن المرحلة الثانية من تطوير قريتي الكرنك وأبو سمبل بمركز العامرية بمحافظة الإسكندرية وفقا للبروتوكول الخاص الذي كانت وقعته الأورمان مع إحدى الشركات العامة العاملة في مجال البتروكيماويات.

وأعرب شعبان، في تصريح اليوم الثلاثاء، عن ترحيب الجمعية بالتعاون المثمر مع كل الشركات المصرية العريقة لخدمة فئات الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن التعاون مع الشركات المصرية يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين، منوهًا بأن جميع أعمال إعادة الإعمار وتأهيل المنازل داخل القرى تمت بأيدي عاملة من أبناء القرية؛ ما يخلق فرصة عمل جديدة لهم.

وأشار إلى أن الجمعية سلمت المهندس محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة، درع الأورمان تقديرا منها للشركة لقيامها بإسهامات عديدة في مجال المشاركة المجتمعية.

وأوضح شعبان أن اختيار المنازل التي يتم تطويرها يخضع لعدة معايير حيث تكون الأولوية لسكان المنازل من المعاقين، والأرامل والسيدات المعيلات.

الجدير بالذكر أن التعاون مع الشركة في تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء من خلال مرحلتين أثمر تنمية وإعادة تأهيل 46 منزلا بالفرش في قريتي الكرنك وأبوسمبل بمركز العامرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بإجمالي تكاليف 3 ملايين و200 ألف جنيه، فضلا عن إجراء عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية لغير القادرين، وتقديم مساعدات زواج للفتيات اليتيمات ضمن مشروع الجمعية الإنساني الرائد لإغاثة القرى الاكثر احتياجًا.