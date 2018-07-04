توجه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، بالشكر والتقدير للدولة المصرية والقيادة السياسية والشعب والبرلمان المصري، على دعمهم لليبيا وشعبها.



وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة، معربًا عن تمنياته بأن تتجاوز الدولة الفترة الماضية التي عانى فيها الشعب، ليتجاوز كل ما فرق الليبيين، والمضي قدمًا في لم شمل المواطنين وتحقيق إرادة الشعب.



وأكد أن ليبيا ترفض تواجد أي قوات أو قواعد أجنبية على أرض البلاد، مضيفًا أن الأمر الأهم حاليًا يتمثل في تحقيق توافق فيما يخص تشكيل الحكومة القادمة بعد أن تم تسمية رئيس للمجلس الرئاسي ونائبين ورئيس حكومة.



وتطرق إلى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بالغردقة، قائلًا إن هذه الجولة خصصت للاطلاع على مدى جاهزية المفوضية العليا من الناحية الفنية واللوجستية لإجراء الاستحقاقات وفي مقدمتها الاستفتاء على الدستور الدائم في البلاد.



وأضاف أنه من المهم أن تحقق الحكومة التوازن الجغرافي بين الأقاليم التاريخية الثلاثة لليبيا، حتى تنل الثقة من مجلس النواب.



وبدأت صباح الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي في مدينة الغردقة.



ويشارك في هذه الجلسة رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح.