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ألمانيا تشهد أقوى تراجع في الصادرات منذ الأزمة المالية العالمية في 2009

فيسبادن (ألمانيا) - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:33 ص

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، تراجع الصادرات الألمانية في العام الماضي في ظل أزمة كورونا.

وأوضح المكتب أن الصادرات انخفضت في عام 2020 بنسبة 9.3% مقارنة بما كانت عليه في عام 2019، وتراجعت قيمتها إلى 1204.7 مليار يورو.

وأشار المكتب إلى أن ذلك كان أقوى تراجع منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، عندما تراجعت الصادرات بنسبة 18.4.

وأضاف المكتب أن حجم الواردات انخفض أيضا العام الماضي بنسبة 7.1%، وتراجعت قيمته إلى 1025.6 مليار يورو.

يشار إلى أن عمليات إغلاق الحدود المؤقتة وانقطاع الخدمات اللوجستية وانقطاع سلاسل التوريد في بداية تفشي وباء كورونا في ربيع 2020 أدت إلى تباطؤ كبير في أعمال التصدير. وصحيح أن حركة التجارة الخارجية شقت طريقها تدريجيا للخروج من هوة كورونا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الركود.


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