سوق السعودية يرتفع قرب مستوى الـ8900 نقطة الأعلى منذ شهر ونصف

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1% عند 8893 نقطة (+ 84 نقطة)، بتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4ر13 مليار ريال، هي الأعلى منذ شهر ونصف.

وبذلك يواصل صعوده لرابع جلسة على التوالي، مسجلا خلالها مكاسب بنحو 350 نقطة وبنسبة 1ر4%.

وارتفع سهم "مصرف الراجحي" -الأكبر وزنا في السوق السعودي- بنسبة 3% عند 79 ريالًا، مسجلا أعلى إغلاق منذ عام 2006، وأغلق سهم "أرامكو السعودية" عند 34.50 ريال (+ 1%).

وصعد سهم "أنعام القابضة" بالنسبة القصوى عند 102 ريال، وكانت الشركة أعلنت توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وسجل سهما "بحر العرب" و"إم آي إس" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق عند 116 ريالا (+ 6%) للأول و123 ريالا (+ 1%) للثاني.

في المقابل تراجع سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 3% عند 30ر85 ريال، وتصدر سهم "أسيج" تراجعات اليوم بأكثر من 8% عند 70ر49 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 1ر5 مليون سهم.