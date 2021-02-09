 الأمم المتحدة تدعو لإدراج لاجئي فلسطين في الحملة العالمية للتطعيم ضد فيروس كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 فبراير 2021 8:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة تدعو لإدراج لاجئي فلسطين في الحملة العالمية للتطعيم ضد فيروس كورونا

الامم المتحدة - ارشيفية
الامم المتحدة - ارشيفية
رام الله - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 8:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 8:32 م
دعا مسئول في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إدراج لاجئي فلسطين في الحملة العالمية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. 

وصرح مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني في بيان "إنني أعول على المجتمع الدولي لضمان توفر اللقاحات للاجئين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لاجئي فلسطين". 

وقال لازاريني إن "هذه الجائحة القاتلة لا تعرف الحدود ولا تفرق بين الغني والفقير، أو بين اللاجئ وغير اللاجئ، الطريقة الوحيدة التي سنقوم بها بهزيمة الفيروس هي من خلال الجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف المسؤولة دونما تمييز". 

وذكر البيان أن مفوض أونروا تلقى اليوم الجرعة الأولى من لقاحي كوفيد-19 في رام الله من خلال وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية. 

وشجع لازاريني الموظفين في أونروا تلقي اللقاح الذي وصفه بأنه الأداة الأكثر فعالية لمنع انتشار الفيروس وتقليل آثاره الصحية.  

وأكد أن أونروا تتعاون عن كثب مع السلطات الصحية المحلية في العمل على رفع الوعي بسلامة ومدى توفر المطعوم، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الأخرى حيثما تكون هناك حاجة لها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك