تحرير 25 محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية بحي جنوب المنيا



أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه بتكثيف الحملات الخاصة بمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، تم تحرير 25 مخالفة بحي جنوب المدينة، وإزالة في المهد لحالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 350م ببني محمد سلطان.



وتمكنت حملة برئاسة الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة، بالمرور على عدد من المحلات التجارية والمخابز والمقاهي والأسواق بحى جنوب المدينة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من تحرير 25 محضر مخالفة، وتم التصالح الفوري من جانب المخالفين.



وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه يتم التصدي لأى محاولة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية والتي تؤثر بالسلب على المساحة الزراعية، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان بإزالة حالة تعدٍ في المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 350م، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل المحاضر اللازمة.



كما واصلت قرى المنيا: "نزلة حسين، بنى أحمد الغربية، ودمشير، وتم رفع 150 طنًا من المخلفات والقمامة، وتم نقلها إلى المقلب الوسيط ، بالإضافة لأعمال الصيانة الدورية للكشافات، وأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلًا.