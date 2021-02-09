 جني الأرباح يواصل الضغط على مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالي - بوابة الشروق
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جني الأرباح يواصل الضغط على مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 3:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 3:45 م

واصلت عمليات البيع لجني الأرباح الضغط على تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، ما دفع مؤشراتها الرئيسية والثانوية للتراجع للجلسة الثانية على التوالي، وسط توقعات باستمرار التذبذبات خلال ما تبقى من جلسات الأسبوع على أن تعاود السوق تعافيها اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 699.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.3 مليار جنيه، منها نحو مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وخارج المقصورة.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.65% مسجلًا 11447.73 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.87% مسجلًا 2390.97 نقطة، وخسر مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا ما نسبته 0.75% ليغلق عند مستوى 3417.26 نقطة.

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