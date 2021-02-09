 الطيران الرواندي يعلق رحلاته لجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي بسبب كورونا - بوابة الشروق
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الطيران الرواندي يعلق رحلاته لجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي بسبب كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 1:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 1:45 م
أعلنت الخطوط الجوية الرواندية اليوم الثلاثاء، تعليق جميع رحلاتها إلى مدن جوهانسبرج وكيب تاون في جنوب إفريقيا ولوساكا في زامبيا وهراري في زيمبابوي كإجراء احترازي في ظل تفشي وباء كورونا في المناطق المشار إليها.

وأوضحت الخطوط الرواندية - في بيان - أنه على ضوء المخاوف العالمية المتزايدة بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس (كوفيد ـ 19) في جنوب إفريقيا تم اتخاذ قرار تعليق جميع رحلات الطيران الرواندي إلى جوهانسبرج وكيب تاون ولوساكا وهراري، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021.

كما أشار البيان إلى استئناف الرحلات المنتظمة لهذه المناطق سالفة الذكر في أقرب وقت عندما يتضح الوضع الصحي لديها، مضيفة أن العملاء المتأثرين بهذا القرار بإمكانهم إما الاحتفاظ بالحجز والسفر في وقت لاحق دون أي تكاليف إضافية حال استئناف الرحلات الجوية، أو طلب استرداد قيمة التذكرة.

يذكر أن قرار تعليق الرحلات الجوية من رواندا إلى جنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي يأتي بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس (كوفيد ـ 19) في هذه الدول.

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