الصحة العالمية تحذر من الإفراط في التشاؤم بشأن لقاح أسترازينيكا المضاد للكورونا

حذر العديد من المسئولين بمنظمة الصحة العالمية ونظام "كوفاكس"، من الإفراط في التشاؤم بشأن لقاح "أسترازينيكا" الذي يكافح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ لأنه يتعلق قبل كل شيء بالحد من الإصابة به وإنقاذ الأرواح وذلك على خلفية تقارير ترجح أنه قد لا يكون فعالا ضد سلالة جنوب أفريقيا المتحورة للفيروس.

وقال "ريتشارد هاتشيت" المدير التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (سي إي بي آي) الذراع البحثية لآلية "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية -حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء- إنه من السابق لأوانه رفض هذا اللقاح الذي يعد جزءا مهما من الاستجابة العالمية للوباء الحالي.

وأضافت القناة أن لقاح "أسترازينيكا" تعرض لبعض الانتكاسات في الأسابيع الأخيرة حيث تم التشكيك في فعاليته للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما حيث يأتي ذلك بعد أن قال علماء في جنوب إفريقيا إن لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، الذي وصلت دفعة منه إلى البلاد، أظهر نسبة فاعلية منخفضة ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في البلاد في ديسمبر الماضي.

وكان وزير الصحة في جنوب إفريقيا "زويليني مكيزيه" قد اعلن مؤخرا تعليق التحضيرات للتطعيم الجماعي بهذا اللقاح والذي كان من المقرر أن ينطلق غدا الأربعاء (10 فبراير الجاري).

يذكر أن نظام "كوفاكس" يعد آلية دولية أنشأتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والتحصين (جافي) بهدف تسريع الوصول العادل للقاح كورونا والتي نجحت في استقطاب 172 دولة حتى الآن، بما يمثل أكثر من 70% من سكان العالم، لضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية ضد فيروس "كوفيد-19"، خاصة الدول الفقيرة.