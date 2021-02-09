آخر محطة إذاعية مستقلة في المجر توقف بثها بموجب حكم قضائي

قضت محكمة في بودابست، اليوم الثلاثاء، بأن إذاعة "كلوبراديو"، وهي آخر محطة إذاعية مستقلة في المجر، ستوقف البث اعتبارا من 15 فبراير.



وأيدت المحكمة قرار مجلس الإعلام في البلاد، الذي يؤيد جميع أعضاؤه رئيس الوزراء فيكتور أوربان، بإلغاء ترخيص البث الخاص بإذاعة كلوبراديو.



وبرر مجلس الإعلام قراره بأن كلوبراديو انتهكت قانونا خاصا بالتسجيل الإلزامي، برغم أن هذا عادة ما يؤدي إلى توقيع غرامة مالية فحسب.



ورغم أن كلوبراديو يمكنها الطعن على حكم المحكمة، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير على إغلاقها، وسيتعين عليها إيقاف البث لآخر مرة منتصف ليل الأحد المقبل.



ويخطط مشغلو كلوبراديو للاستمرار كمحطة عبر الإنترنت.



وكتبت دنيا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، في تغريدة على موقع تويتر عقب صدور الحكم: "صوت آخر يتم إسكاته في المجر. يوم آخر حزين على الحرية الإعلامية".