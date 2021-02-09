 وزير الخارجية الياباني يؤجل زيارته لواشنطن بسبب كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 فبراير 2021 9:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الياباني يؤجل زيارته لواشنطن بسبب كورونا

توشيميتسو موتيجى
توشيميتسو موتيجى
طوكيو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 9:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 9:53 ص

يعتزم وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة بعد أن أبدت الأخيرة ترددًا بشأن الفكرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة جابان تايمز اليابانية عن مصادر قريبة من العلاقات الثنائية بين البلدين القول إن موتيجي اقترح زيارة الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل لحضور أول لقاء شخصي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، إلا أن واشنطن كانت حذرة بشأن استقبال الزوار الأجانب في ضوء أولويتها لاحتواء الفيروس.

وبالحديث عبر الهاتف بعد ساعات من فوز بلينكين بحقبة وزارة الخارجية الأمريكية في 26 من الشهر الماضي، اتفقا على التحضير لاجتماع وجهاً لوجه في الولايات المتحدة في أقرب وقت لإجراء مناقشات أكثر شمولاً.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية: "إذا تغير وضع العدوى في الولايات المتحدة، فستكون اللقاءات وجهًا لوجه ممكنة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك