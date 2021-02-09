الخارجية الأمريكية: الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فخرها بالعمل مع مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء، موضحة أن الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ، بعد إطلاق مسبار الأمل، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وتتجه أنظار الملايين في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم الإسلامي والمجتمع العلمي حول العالم إلى «مسبار الأمل» ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الذي يصل إلى مدار المريخ اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يصل «مسبار الأمل» إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلومتر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناجاشيما قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.