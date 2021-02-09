عقد المؤتمر الإقليمي للاتحاد الأفروأسيوى للتامين بالقاهرة أبريل المقبل

ينظم الاتحاد الأفروأسيوى للتامين وإعادة التامين بالتعاون مع جمعية وسطاء وخبراء التأمين الأفروأسيوي، و تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية المؤتمر الإقليمى" الإرتقاء عن تحديات 2020" يومي 5 و6 أبريل المقبل.

ويرعى المؤتمر وزير قطاع الأعمال العام، ويشارك فيه ممثلون عن 100 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة ، فى حضور كبار مسئولى الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر ، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التامين المصرية .

ويشير عادل منير، أمين عام الاتحاد، إلى أن إستضافة القاهرة لذلك الحدث الإقتصادى تأتي في توقيت بالغ الأهمية في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وما سببته من تعطيل للأعمال في مختلف القطاعات بشكل عام، مما وضع صناعة التأمين ضمن الصفوف الأمامية لمواجهة الخسائر الناجمة عن هذه الجائحة، حيث يتناول العنوان الرئيسي للمؤتمر إستراتيجيات التغلب على توابع الجائحة وإستعادة معدلات النمو، والإعتبار من تلك الظروف و تحويلها إلى دافع لمزيد من التقدم و إكتساب المناعة ضد مختلف الظروف والمخاطر المستقبلية.

كما يؤكد منير أن الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين أن هذا المؤتمريعد إستكمالا لمسيرة زيادة الوعي والإرتقاء بحرفية تسويق التأمين بما يخدم جميع الأطراف المشاركة في عملية التأمين بشكل خاص ومن ثم المجتمع بشكل عام، حيث أن هذا الحدث هو الثالث بعد نجاح كلا المؤتمرين السابقين "عالم من الفرص" في 2017 والذي سلط مزيدا من الضوء على فن تسويق التأمين، و"تسويق التأمين: إستراتيجيات النمو والإبتكار" في 2019 والذي قدم استعراض وطرح مختلف أساليب تسويق التأمين وأحدث إبتكاراتها من مختلف الأسواق الأفروأسيوية بالإضافة للتأكيد على تبني التقنيات الحديثة والتسويق الرقمي في صناعة التأمين، وتحمس لطرح التسويق الرقمي أحد أكثر المواضيع نموا في السنوات الأخيرة ليصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء و التفاعل معهم ، وبناء علاقة ممتدة معهم لما يميزه من قلة تكاليف وقدرة على قراءة سلوك الجمهورالمستهدف، إضافة إلى قدرة أدوات التسويق الرقمي على توفير احصائيات ومؤشرات تساعد الشركات على تقسيم السوق والوصول إلى الجمهور المستهدف بتكاليف أقل من التسويق التقليدى ،و مساهمته في مراقبة جودة وسمعة العلامات التجا ية في كافة القطاعات المصرفية والغير مصرفية وفى مقدمتها نشاط التأمين.

ويمثل المؤتمر منصة حوار هامة لأكثر من 12000 وسيط تامين طبيعي، و100 شركة وساطة و40 شركة تأمين يعملون في صناعة التامين المصرية يمثلون حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخري، يتبادلون في جلسات المؤتمر خبرات التحول الرقمى فى صناعة التأمين، ومناقشة حقيقة أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت عاملا حيويا لإستمرار الأعمال والأنشطة في ظل إنغلاق دول العالم والإتجاه الى التباعد الإجتماعي والعمل عن بعد من خلال الإنترنت.

كما يستعرض المؤتمر سيناريوهات البيع ومستجادتها وفرص تطويرها، متناولا أهمية الجهات الرقابية والاتحادات والجمعيات في تنظيم صناعة التأمين بما يضمن المزيد من النمو مع حماية حقوق كلا من الشركات والأفراد والعملاء.

وليستمر المؤتمر في دوره كمنصة لإثراء الثقافة التأمينية ومحفزا لمزيدا من العمل البناء والمثمر عبر جميع دوراته، يستضيف عدد من خبراء صناعة التأمين لمشاركة خبراتهم وقصص كفاحهم التي تكللت بالنجاح لتسفيد الأجيال الجديدة من هذه الخبرات في إدراك فرص النجاح والتغلب على مختلف العقبات التي قد تواجههم.

ويختتم المؤتمر جلساته بخلاصة تجارب العملية التأمينية عبر إستضافة عملاء تأمين على المنصة في مواجهة ممثلين عن شركات تأمين مباشر ووساطة تأمينية، لمناقشة حقائق العملية التأمينية وتحديد العوامل التي تعرقل نجاح العملية التأمينية بين جميع الأطراف.