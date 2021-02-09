 فرنسا: إصابات كورونا تتجاوز 3.4 مليون حالة والوفيات 79 ألفا و571 - بوابة الشروق
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فرنسا: إصابات كورونا تتجاوز 3.4 مليون حالة والوفيات 79 ألفا و571

باريس - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 9:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 9:47 ص

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 3 ملايين و400 ألف و324 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 79 ألفا و571 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 240 ألفا و200 مصاب من مرض "كوفيد-19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.


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