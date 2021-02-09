من المقرر أن تبدأ المحاكمة الثانية لعزل دونالد ترامب هذا الأسبوع ، وستبدو مختلفة كثيرًا عن الأولى، وهو أول رئيس يقرر مجلس النواب عزله مرتين ، وسيكون أول رئيس سابق يُحاكم في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن تبدأ المرافعات الافتتاحية يوم الأربعاء، وأن تستمر المحاكمة أسبوعًا على الأقل.

ما هي الاتهامات الموجهة لترامب؟

قام مجلس النواب بمحاولة إقالة ترامب في 13 يناير بتهمة واحدة: "التحريض على التمرد" بزعم تشجيعه لأعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.

بالإضافة إلى إدعاءات عن تزوير الانتخابات في 3 نوفمبر، وكذلك دعوته لأنصاره للتجمع قبل انتخابات المجمع الانتخابي، بناء على الخطاب الذي ألقاه ترامب لمؤيديه، وحثهم فيه على الذهاب إلى مبنى الكابيتول، مثل تصريحه:" إذا لم تقاتل فلن يكون لديك بلد بعد الآن "، بحسب ما ورد في تقرير عن المحاكمة في موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي.

ماذا عن تدابير السلامة من كوفيد-19؟

سيجلس مدعون من مجلس النواب ومحامو دفاع ترامب على طاولات طويلة مصممة لمنحهم مساحة تباعد اجتماعي كافية.

ولاستيعاب التباعد الاجتماعي بين أعضاء مجلس الشيوخ أثناء المحاكمة، ستكون هناك مقاعد مخصصة لهم في صالات العرض، حتى لا يضطروا للجلوس في مكاتبهم في قاعة مجلس الشيوخ طوال المحاكمة، حسبما قال مسؤول في مجلس الشيوخ مطلع على التخطيط للمحاكمة ل "إن بي سي نيوز".

قد يكون أعضاء مجلس الشيوخ في صالات العرض العامة فوق قاعة مجلس الشيوخ - والتي تم إغلاقها أمام الجمهور بسبب الوباء - وفي الغرفة الرخامية، التي تقع خارج قاعة مجلس الشيوخ مباشرةً، حيث ستُعرض المحاكمة على التليفزيون.

من هو رئيس المحاكمة وهل سيتواجد شهود؟

بينما ترأس كبير القضاة جون روبرتس المحاكمة الأولى لترامب، سيرأس السناتور الديمقراطي باتريك ليهي من ولاية فيرمونت، الجلسة الثانية بسبب وضع ترامب كرئيس سابق.

واجبات رئيس الجلسة مماثلة لواجبات القاضي، لكنها محدودة أكثر من واجبات القاضي في المحاكمة التقليدية، ويمكن للرئيس أن يبت في أسئلة الأدلة أو يمكن أن ينقل هذا الدور إلى مجلس الشيوخ ليصوت على هذه الأسئلة، وتصويت باتريك ليهي في تلك الحالات سيكون له نفس وزن أي سيناتور آخر.

ليس من المقرر أن يدلي أي شهود بشهاداتهم، وطلب مديرو مجلس النواب من ترامب الإدلاء بشهادته الأسبوع الماضي بعد أن نفى بعض المزاعم الواردة في مقال المساءلة، لكن الرئيس السابق رفض العرض من خلال محاميه، الذين وصفوا تصرفه بأنه حيلة دعائية.

ماذا يحدث في المحاكمة؟

من المقرر أن يبدأ مديرو مجلس النواب مرافعاتهم الافتتاحية ظهر الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويتبعهم محامو الرئيس، سيكون أمام كل جانب 16 ساعة لتقديم عروضهم، وهي فترة زمنية أقصر من الساعات الأربع والعشرين المخصصة لمحاكمة ترامب الأولى ومحاكمة الرئيس بيل كلينتون آنذاك، ومن المتوقع أن يستمر كل يوم تجريبي لمدة 8 ساعات.

وعند الانتهاء من المرافعات الافتتاحية، سيتمكن أعضاء مجلس الشيوخ من استجواب الجانبين لمدة أربع ساعات من خلال تقديم أسئلة مكتوبة إلى باتريك ليهي، الذي سيقرأها بصوت عالٍ خلال الجلسة.