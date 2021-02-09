تعتزم الحكومة الألمانية تخصيص 2ر6 مليار يورو إضافية لشراء إضافي للقاحات كورونا على مستوى الاتحاد الأوروبي.



وجاء في خطاب وزارة المالية الألمانية للجنة شؤون الميزانية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أن اللقاحات التي اشترتها المفوضية الأوروبية حتى الآن وإجراء مفاوضات مع شركات مصنعة أخرى، وكذلك إجراء مفاوضات وطنية بين ألمانيا وفرادى الشركات المصنعة أدى إلى هذه التكاليف الإضافية.



ومن خلال هذه الزيادة، سيتم توفير إجمالي 89ر8 مليار يورو تقريبا لشراء اللقاحات هذا العام، بحسب الخطاب.



وجاء في الخطاب من وكيلة وزارة المالية بتينا هاجدورن: "وزارة الصحة الألمانية تعتزم شراء ما يصل إلى إجمالي 1ر635 مليون جرعة لقاح بهذه الأموال".



ولكن لايزال لابد أن توافق لجنة شؤون الميزانية بالبرلمان الألماني على النفقات الإضافية، وفقا لما حدده البرلمان في قرار الميزانية لعام 2021.