«عودة» نقيبًا للمحامين بشمال البحيرة والنحاس لجنوبها

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة شمال البحيرة، عن فوز عبد المنعم عودة، نقيبا لمحامين شمال البحيرة، للدورة الثانية على التوالي، وأحمد سويدان، بمقعد الشباب بعد تغلبه على أربع مرشحين على ذات المقعد.

كما فاز رامي الحديني، عن مقعد محكمة بندر دمنهور، عبد الحليم زنباع، عن مقعد محكمة مركز دمنهور، زكريا معاذ، عن مقعد محكمة أبو حمص، نادر هيبة، عن مقعد محكمة مركز كفر الدوار، محمود الشاذلي، عن مقعد محكمة بندر كفر الدوار، جابر رفاعي، عن مقعد محكمة حوش عيسى، أشرف حلقها، عن مقعد محكمة ادكو، بينما فاز بالتزكية كلا من الهيثم تيسير، عن مقعد محكمة رشيد، تامر مجاهد، عن مقعد محكمة المحمودية.



كما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة محامين جنوب البحيرة، قبل قليل، فوز علاء النحاس، نقيبا لمحامين جنوب البحيرة، ومحمود سعد منصور بمقعد الشباب بعد تغلبه على اربع مرشحين على ذات المقعد.

كما فاز يوسف فتحي المهداوي، بمقعد محكمة إيتاي البارود، محمود شبيب، مقعد محكمة كوم حمادة، هاني محسن، مقعد محكمة أبو المطامير، أمير الخرادلي، مقعد محكمة شبراخيت، حمدي جمعه، مقعد محكمة الرحمانية، حمدي أبو مندور، مقعد محكمة الدلنجات، عمرو عيسى، مقعد محكمة وادي النطرون.