قطر تحث الفرقاء اللبنانيين على الإسراع في تشكيل الحكومة

حمل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رسالة من أمير دولة قطر لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، حث فيها الفرقاء في لبنان على تغليب المصلحة العامة وتشكيل حكومة لإحداث الاستقرار في لبنان.

وقال الوزير القطري، بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم الثلاثاء: "حملنا رسالة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني للرئيس عون، وهي رسالة دعم، ولحث الفرقاء على تغليب المصلحة الوطنية من أجل تشكيل حكومة".

وأضاف، رداً على سؤال، أن "أي برنامج اقتصادي لدعم لبنان يتطلب وجود حكومة، وعندما يتم تشكيل حكومة فإن دولة قطر ستكون على استعداد للنظر في كافة الخيارات للوصول إلى برنامج اقتصادي يخدم الشعب اللبناني".

وأعلن أن بلاده "ستستمر في دعمها للبنان"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي "استكمالا لزياراتنا خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر أغسطس من العام الماضي، ونحن سنتابع ما تكفلت به دولة قطر من مشاريع مستشفيات ميدانية وإعادة إعمار مستشفى الكرانتينا و55 مدرسة رسمية و20 معهدا تقنيا وغيرها".

وأوضح أن "تشكيل الحكومة شأن داخلي لبناني"، مضيفاً أن "لقطر علاقات جيدة مع جميع الجهات المعنية".

وأعلن أن بلاده "مستعدة دائماً لتسهيل أي حوارات وللمساعدة في ولادة حكومة في لبنان، ولا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة".

وقال: "لا مبادرة لدعوة السياسيين اللبنانيين إلى الدوحة حالياً ونتمنى أن يخرج الحل من بيروت، وجميع من تواصلنا معهم ينتظرون تشكيل حكومة".

وأضاف: "لدينا مشاورات مع الدول الصديقة المهتمة بالشأن اللبناني والجميع يقول إنه يجب تشكيل حكومة".

وكان وزير الخارجية القطري وصل في وقت سابق اليوم إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد.