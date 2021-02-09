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سيفوز على الدحيل فقط
سيصعد للنهائي على حساب بايرن ميونيخ
سيحقق برونزية جديدة
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عاصفة قوية تتسبب في تشكل أمواج عملاقة تضرب المباني في أمريكا وتصل أسطحها https://t.co/3Bd2RZTgXT pic.twitter.com/3W2UNGhTCT
— CNN بالعربية (@cnnarabic) February 9, 2021
عاصفة قوية تتسبب في تشكل أمواج عملاقة تضرب المباني في أمريكا وتصل أسطحها https://t.co/3Bd2RZTgXT pic.twitter.com/3W2UNGhTCT