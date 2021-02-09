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عرضت قناة «CNN عربية»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد تعرض المناطق الساحلية من ولايتي نيوجيرسي ومين الأمريكيتين لعاصفة قوية.

وتسببت هذه العاصفة في أمواج بحرية عملاقة، ضربت المباني، ووصلت إلى أسطحها.





