 بالفيديو.. أمواج عملاقة تضرب المباني في الولايات المتحدة وتصل إلى أسطحها - بوابة الشروق
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بالفيديو.. أمواج عملاقة تضرب المباني في الولايات المتحدة وتصل إلى أسطحها

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 11:37 ص
عرضت قناة «CNN عربية»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد تعرض المناطق الساحلية من ولايتي نيوجيرسي ومين الأمريكيتين لعاصفة قوية.
وتسببت هذه العاصفة في أمواج بحرية عملاقة، ضربت المباني، ووصلت إلى أسطحها.



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