رئيس بايرن ميونخ: لم أتوقع الفوز على الأهلي بنتيجة كبيرة

قال كارل هاينز رومينيجه، رئيس نادي بايرن ميونخ، إنه لم يتوقع حدوث مفاجآت خلال مواجهة الأهلي، مساء الإثنين، في كأس العالم للأندية، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

صرح رومينيجه عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "بالتأكيد أعرف الأهلي جيدا، فهو فريق بطل إفريقيا، وبطل مصر وحاصد للألقاب والبطولات، وأعتبره أفضل فريق في القارة السمراء، نحترم هذا الفريق، وسعداء بمواجهته في مونديال الأندية".

وأشار رئيس النادي البافاري "فزنا على برشلونة بنتيجة 8-2.. كانت مباراة مجنونة ضد الفريق الإسباني الرائع الذي لم يكن في يومه وقتها".

وأكد كارل هاينز "لم أتوقع الفوز على الأهلي بنتيجة كبيرة، لأن الفريق المصري قوي ويحظى أيضا بمساندة جماهيرية كبيرة في الدوحة، وبشكل عام نحترم كافة منافسينا".

وواصل "ورغم أن الأهلي بطل إفريقيا، إلا أنني أتوقع منه تحقيق مفاجأة خلال مواجهتنا".

وأتم رومينيجه تصريحاته "هناك علاقة طيبة بين الأهلي وبايرن ميونخ، ولعبنا ضده مباراتين وديتين، لقد تابعت تحدي اللغات بين لاعبي الفريقين، واستمتعت به، مثل هذه الأمور تقوي العلاقة بين الناديين".