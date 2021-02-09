غموض بشأن المرشح الثاني بجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية في الإكوادور

يتعين على الإكوادور إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بعدما لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة ، ولكن ما زال من غير الواضح من الذي سيخوض المنافسة ضد الفائز بالجولة الأولى أندريس أراوز.

وبعد يومين من التصويت، قالت سلطة الانتخابات اليوم الثلاثاء، إن بعض جوانب عدم الدقة الحسابية والتوقيعات المفقودة والشكاوى من جانب الأحزاب السياسية يعني أنه يجب فحص وإعادة فرز 3778 من صناديق الاقتراع، ويصل هذا الرقم إلى حوالي 45ر9% من جميع صناديق الاقتراع.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك 741 صندوق اقتراع في المناطق النائية لم يتم فرزها.

وحصل الوزير السابق ذو الميول اليسارية، أراوز، الذي يُنظر إليه على أنه أحد أتباع الرئيس السابق رافائيل كوريا، على 2ر32% من الأصوات، مما جعله الفائز الواضح ويضمن له خوض جولة الإعادة التى تجرى فى الحادى عشر من أبريل المقبل.