 مستشفى الصدر بدمياط تصدر بيانا بشأن تبديل جثتى متوفيين بالكورونا - بوابة الشروق
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مستشفى الصدر بدمياط تصدر بيانا بشأن تبديل جثتى متوفيين بالكورونا

حلمي ياسين
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 3:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 3:36 ص

أصدرت مستشفى الصدر بدمياط، بيانا بشأن واقعة تبديل جثتى متوفين بالمستشفى، بأنه إيماء لما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي عن حدوث تبديل للجثث داخل المستشفى، وأن ما حدث هو جود حالتين وفاة بقسم الرعاية المركزة في نفس التوقيت، وفي إطار الحرص علي سرعة إنهاء إجراءات تسليم المتوفي لأهله فقد تم نزول أحد الحالتين المغسلة وتغسيله وتكفينه وفقا لاجراءات مكافحة العدوى، وتم استلامه بالخطأ من طرف أهل المتوفي الذى لم يغسل بعد، وفور إكتشاف الخطأ من قبل طاقم المستشفى تم الإتصال بذوى المتوفي والتنسيق معهم وتم تسليم كل متوفي لأهله دون حدوث أى مشكلات وتم إحالة الواقعة للتحقيق الإدارى بالمديرية.

يذكر أن مستشفى الصدر بمحافظة دمياط، واقعة تبديل جثتى متوفيين بفيروس كورونا، حيث فوجئ أهالى المتوفى السيد العربى حرز من أهالى قرية البستان بدمياط، والذي توفى مساء أمس، على أثر إصابتة بإرتشاح بالرئة وتم تغسيله وتسليمة إلى ذويه، وتم دفنة إلا أن أهلة فوجئوا بإتصال من المستشفى فجر اليوم يفيد بأنه تم تبديل الجثة.

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