الرئيس الألماني يثير غضب أوكرانيا بتعليقات بشأن «نورد ستريم 2»

أثار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير غضب أوكرانيا بتعليقاته حول القيمة الدبلوماسية لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل.

وقال سفير أوكرانيا لدى برلين أندريج ميلنيك في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "حجج شتاينماير التاريخية محل الشك" قوبلت "بالدهشة والاستياء" من قبل كييف.

ودافع شتاينماير في مقابلة مع صحيفة "راينيش بوست" الألمانية عن خط الأنابيب بالقول إن علاقات الطاقة من آخر الجسور المتبقية بين روسيا وأوروبا.

وأشار إلى الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال شتاينماير: "صار أكثر من 20 مليون شخص في الاتحاد السوفيتي آنذاك ضحايا للحرب. وهذا لا يبرر أي خطأ في السياسة الروسية اليوم، لكن لا ينبغي تجاهل الصورة الكبيرة".

وكتب ميلنيك أن "نورد ستريم 2" يظل المشروع الجيوسياسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتعارض مع المصالح الأوكرانية.

يشار إلى أن أوكرانيا من بين أشد المنتقدين لخط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي من المتوقع أن يجلب 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا. وأوشك المشروع على الاكتمال.

وتتلقى كييف حاليا رسوما من موسكو مقابل إمدادات الغاز الروسي التي تمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وتخطط روسيا في السنوات المقبلة لتقليص الكمية وإرسال المزيد من الغاز مباشرة إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.