إحصاء: تراجع كبير بالصادرات الألمانية خلال 2020 في ظل أزمة كورونا

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، تراجع الصادرات الألمانية في العام الماضي في ظل أزمة كورونا.

وأوضح المكتب أن الصادرات انخفضت في عام 2020 بنسبة 9.3% مقارنة بما كانت عليه في عام 2019، وتراجعت قيمتها إلى 1204.7 مليار يورو.