إحصاء: تراجع كبير بالصادرات الألمانية خلال 2020 في ظل أزمة كورونا

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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، تراجع الصادرات الألمانية في العام الماضي في ظل أزمة كورونا.
وأوضح المكتب أن الصادرات انخفضت في عام 2020 بنسبة 9.3% مقارنة بما كانت عليه في عام 2019، وتراجعت قيمتها إلى 1204.7 مليار يورو.